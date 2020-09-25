25.09.2020 (18:12)

Почти 80 самолетов нанесли массированный удар по «противнику» на учениях «Кавказ-2020»

Массированный авиационный удар по технике и живой силе условного противника на полигоне Капустин Яр нанесли 78 самолетов дальней и оперативно-тактической авиации в рамках основного эпизода стратегических учений «Кавказ-2020». За действиями войск на полигоне Капустин Яр наблюдает Президент РФ Владимир Путин.

В нанесении удара участвовали самолеты дальней авиации Ту-22М3, бомбардировщики Су-34 и Су-24, штурмовики Су-25, истребители Су-30, Су-27 и самолеты-разведчики Су-24МР.

Согласно плану учений, перед нанесением массированного авиационного удара пара истребителей Су-27 на высоте 1 500 метров провела расчистку воздушного пространства для ударных групп фронтовой, бомбардировочной и штурмовой авиации.

После разведчиков и истребителей был задействован эшелон прорыва противовоздушной обороны в составе двух эскадрилий штурмовиков Су-25. Два звена бомбардировщиков Су-24М с использованием комплекса разведки, управления и связи «Стрелец» нанесли удар по объектам ПВО, непосредственно прикрывающим критически важные объекты противника. Четыре звена многофункциональных истребителей Су-30СМ уничтожили средства ПВО в полосе пролета осколочно- фугасными бомбами.

Четыре звена многофункциональных истребителей- бомбардировщиков Су-34 поразили критически важные объекты условного противника и выдвигающиеся колонны бронетехники осколочно-фугасными авиационными бомбами с применением бортового комплекса обороны.

В свою очередь два отряда дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по пунктам управления противника авиационными бомбами калибра 1 500 кг.

Справочно:

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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