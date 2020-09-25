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25.09.2020 (17:30)

Расчеты ракетных комплексов «Бук-М3» отразили удар с воздуха в рамках учений «Кавказ-2020»

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» отразили удар с воздуха в рамках учений «Кавказ-2020».

С помощью станций обнаружения они выявили ракеты условного противника, движущиеся в направлении высадки морского десанта Каспийской флотилии (КФл).

Дежурный расчет дивизиона ЗРК «Бук-М3», заступивший на боевое дежурство, взял на сопровождение ракету с воздуха и уничтожил цели до момента вхождения их в зону ответственности КФл.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска , ПВО , Южный военный округ , Учения , Кавказ-2020
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