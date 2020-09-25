25.09.2020 (17:19)

Почти тысяча десантников с техникой высадились из 57 самолетов Ил-76 на учениях «Кавказ»

Военнослужащие ВДВ и их военная техника провели массовое десантирование из 57 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил с интервалом в 30 секунд на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в рамках основного эпизода стратегических учений «Кавказ-2020». За действиями войск на полигоне наблюдает Президент РФ Владимир Путин.

Десантирование выполнялось на две параллельные площадки. Экипажи ВТА действовали в плотных боевых порядках двумя параллельными потоками при минимальном боковом эшелонировании - около 3 км между колоннами самолетов. При этом дистанция между самолетами в колоннах составила не более 2 км, что составляет менее 30 секунд.

Применение этого нового тактического приема позволяет значительно сократить время десантирования подразделений ВДВ.

В ходе учений впервые было осуществлено десантирование парашютно-десантной роты ВДВ на боевых машинах десанта БМД-4М. Особенностью данного десантирования стало количество одновременно десантируемых БМД-4М и то, что они впервые были полностью подготовлены к десантированию штатными экипажами, которые десантировались из самолетов ВТА вслед за техникой.

БМД-4М десантировались с использованием парашютных бесплатформенных и многокупольных парашютных систем, специально созданных для десантирования этой техники в рамках опытно-конструкторской работы «Бахча-У».

Десантирование 900 десантников и 118 единиц военной техники выполнялось с высоты 600-900 м. Подготовка десанта была организована на аэродромах Таганрог и Ульяновск, расположенных на удалении свыше тысячи километров от района предстоящих действий.

Справочно:

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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