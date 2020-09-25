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25.09.2020 (17:15)

Ми-8 под прикрытием Ка-52 доставили на поле боя бронеавтомобили «Тигр»

Вертолеты Ми-8 под прикрытием боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» доставили на поле боя десантно-штурмовую бригаду ВДВ и бронеавтомобили «Тигр» в рамках основного эпизода стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. За действиями войск на полигоне наблюдает Президент РФ Владимир Путин.

Высадка передового отряда десантно-штурмовых подразделений для нанесения огневого поражения противнику и обеспечения высадки главных сил десанта была осуществлена беспарашютным способом из вертолетов армейской авиации Ми-8 на спусковых устройствах с высоты 20-25 метров. Также вертолеты доставили на поле боя легкие бронеавтомобили «Тигр».

Непосредственное прикрытие высадки десанта на флангах осуществили боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор», которые нанесли удары по выявленным целям на дальности до 2,5 тысячи метров.

Беспарашютный способ десантирования используется в условиях, при которых невозможна или значительно затруднена посадка вертолетов. Этот способ позволяет сократить время десантирования и выход подразделений десанта в назначенный район в кратчайшие сроки и требует от десантников специальных навыков и слаженных действий.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Учения
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