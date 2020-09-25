25.09.2020 (17:15)

ВДВ России и спецназ Пакистана высадились из вертолетов на полигоне Капустин Яр

Вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-26 высадили технику и более тысячи военнослужащих десантно-штурмовой бригады ВДВ России и спецназа Пакистана на полигоне Капустин Яр в рамках основного эпизода стратегических учений «Кавказ-2020». За действиями войск на полигоне наблюдает президент РФ Владимир Путин.

Согласно плану учений, передовой отряд тактического воздушного десанта на вертолетах Ми-24 произвел захват площадок приземления для обеспечения высадки главных сил. Вертолеты Ми-26 доставили на поле боя общевойсковой резерв, действующий на защищенных автомобилях специального назначения «Тайфун». В это время вертолеты Ми-8 на внешней подвеске перебросили в район боевых действий орудия и боеприпасы для батареи гаубиц Д-30.

Высадка подразделений тактического воздушного десанта осуществлялась посадочным, а личного состава гаубичной артиллерийской батареи – беспарашютным способами.

В тактическом воздушном десанте было задействовано свыше 1 170 десантников, до 40 единиц вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск, а также более 80 вертолетов армейской авиации.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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