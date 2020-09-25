25.09.2020 (17:08)

Военнослужащие из России и Армении нанесли главный удар по «противнику» на учениях «Кавказ»

Соединения и воинские части 58-й армии Южного военного округа во взаимодействии с воинским контингентом Армении нанесли главный удар по условному противнику в рамках основного эпизода стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр. За действиями войск наблюдал Президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с замыслом действий по разгрому вклинившейся группировки войск противника подразделения 58-й армии Южного военного округа и Вооруженных сил Республики Армения перешли в наступление с выдвижением из глубины, преодолев минно-взрывные заграждения по проделанным инженерными подразделениями проходам.

Огневую поддержку наступающим подразделениям коалиционной группировки войск и прикрытие их с воздуха осуществили восемь ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник». Вертолеты нанесли удары по бронированной и легкобронированной технике противника управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами. Авиационную поддержку наступающим войскам также оказали четыре звена штурмовиков Су-25, которые нанесли удары по объектам в глубине обороны противника.

Дальше коалиционные силы продолжили движение в ротных колоннах и, обходя опорные пункты противника и не ввязываясь в затяжные бои, вышли во фланг и тыл остановленной группировки неприятеля. Тем самым они завершили ее охват с правого фланга.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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