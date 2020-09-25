25.09.2020 (17:06)

Штурмовики и бомбардировщики сбросили более 150 авиабомб на полигон Капустин Яр в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Более 20 штурмовиков Су-25СМ3 сбросили около 50 авиабомб в ходе массированного авиаудара по условному противнику в рамках основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр, где за действиями войск наблюдает Президент РФ Владимир Путин.

Во время боевого применения авиационных средств поражения летчики штурмовой авиации ЮВО выполнили взлет с военного аэродрома под Волгоградом и нанесли бомбовый удар осколочно-фугасными авиационными бомбами весом 250 кг по выявленным целям условного противника. Всего было использовано около 50 авиабомб.

Согласно сценарию учений, для прорыва системы ПВО условного противника и патрульного сопровождения ударной авиационной группы были задействованы экипажи истребителей Су-27, выполнивших взлет с аэродрома Буденновск.

Су-25СМ3 - глубокая модернизация самолета на базе Су-25СМ, оснащенная системой навигации ГЛОНАСС, новейшими системами наведения, позволяющими обнаруживать и отслеживать наземные цели на расстоянии нескольких километров, как днем, так и ночью.

В свою очередь экипажи истребителей Су-30СМ, бомбардировщиков Су-34 и Су-24М сбросили более 100 авиационных бомб по мишеням на полигоне Капустин Яр, обозначающим объекты и технику условного противника. Взлет авиации осуществлялся с четырех аэродромов в Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Ростовской областях. Боевое применение выполнялось с малых высот от 200 до 400 метров.

Прикрытие действий ударной авиации обеспечивали экипажи истребителей Су-27. Всего в ходе розыгрыша практического эпизода было задействовано свыше 60 самолетов оперативно-тактической авиации ЮВО.

Справочно:

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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