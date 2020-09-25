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25.09.2020 (17:04)

С помощью комплексов «Панцирь» и «Игла» был отражен воздушный налет на учении «Кавказ»

Подразделения войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа, отражая воздушный налет условного противника, применили 35 ракет и более 7 тысяч зенитных артиллерийских снарядов в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр.

Прикрытие войск обеспечили расчеты зенитных ракетных пушечных комплексов «Панцирь-С», зенитных комплексов «Извоз» и «Стрела-10», а также переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С». Всего в ходе борьбы с воздушным противником подразделениями войсковой ПВО было выпущено 35 ракет, израсходовано свыше 7 тысяч зенитных артиллерийских снарядов по 55 воздушным целям и мишеням.

Поддержку войскам ПВО в уничтожении воздушного противника оказали таковые и мотострелковые подразделения.

ЗРПК «Панцирь-С» способен вести прицельную стрельбу по самолетам, вертолетам, крылатым ракетам и беспилотным летательным аппаратам в условиях естественных и искусственных помех, поражать воздушные цели на дальностях до 20 километров и на высотах до 15 километров.

Переносной ЗРК «Игла-С» обладает высокой эффективностью поражения воздушных целей, в том числе беспилотников на дальности до 5 километров и на высоте до 3,5 тысяч метров.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Капустин Яр , Учения
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