25.09.2020 (16:30)

Расчеты комплексов «Искандер-М» выполнили пуски ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр выполнили пуски крылатых и аэробаллистических ракет. Президент РФ Владимир Путин прибыл на полигон и наблюдает за действиями войск.

Согласно сценарию учений, артиллерия коалиционной группировки войск перед контрударом основных сил нанесла массированный огневой удар по пунктам управления и критически важным объектам условного противника. Для этого были задействованы два дивизиона оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», дивизион тактических ракетных комплексов «Точка-У», реактивный артиллерийский дивизион «Торнадо-С», 17 артиллерийских дивизионов, из них восемь реактивных и девять гаубичных.

В целях уничтожения пунктов управления и критически важных объектов противника расчетами комплексов «Искандер- М» и «Точка-У» были осуществлены практические пуски двух крылатых, трех аэробаллистических оперативно-тактических ракет и трех тактических аэробаллистических ракет.

По позиции оперативно-тактических ракетных комплексов противника нанес удар дивизион реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

ОТРК «Искандер-М» предназначен для уничтожения критически важных объектов противника на дальностях до 500 км с высокой точностью. Скорость полета ракеты составляет около шести скоростей звука. Комплекс на сегодняшний день является лучшим оперативно-тактическим ракетным комплексом в своем классе.

РСЗО «Торнадо-С» имеют более высокую эффективность за счет новой системы управления огнем и нового компьютеризированного баллистического вычислителя. Новые современные управляемые боеприпасы используют навигационную систему ГЛОНАСС, превращающую «Торнадо-С» в высокоточное оружие.

Справочно:

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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