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25.09.2020 (16:26)

Робототехнический пожарный комплекс «Уран-14» применен для тушения поврежденной техники в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Новейший многофункциональный робототехнический комплекс пожаротушения «Уран-14» применен для тушения поврежденной на поле боя военной техники ходе розыгрыша основного этапа стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр.

Комплекс предназначен для дистанционного пожаротушения опасных и труднодоступных для личного состава объектов.

Максимальная скорость движения робототехнического комплекса составляет до 10 километров в час, максимальная дальность тушения – 50 метров, дальность дистанционного управления – не менее 1000 метров.

Комплекс оснащен цистернами с водой емкостью две тысячи литров и пенообразователем емкостью 600 литров.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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