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25.09.2020 (16:25)

Ремонтно-эвакуационные группы осуществили эвакуацию поврежденных машин и раненых на полигоне Капустин Яр в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Ремонтно-эвакуационные группы мотострелковых подразделений были задействованы в эвакуации поврежденных машин к местам ремонта и раненых на сборные пункты в ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск на полигоне Капустин Яр в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В состав ремонтно-эвакуационных групп включены бронированные ремонтно-эвакуационные машины, специальные транспортные средства «Тайфун», колесные эвакуационные тягачи, новейшие защищенные санитарные автомобили «Линза» и другая специальная техника.

Защищенный санитарный автомобиль «Линза» создан на базе бронированного автомобиля «Тайфун», позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых и оснащен всеми необходимыми спасательно-эвакуационными приспособлениями и медицинским оборудованием.

Колесный эвакуационный тягач на базе автомобиля КамАЗ способен эвакуировать технику массой до 35 тонн с максимальным усилием вытаскивания восемьдесят тонн и выполнять грузоподъемные работы.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Капустин Яр , Кавказ-2020
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