25.09.2020 (16:17)

Инженеры ЮВО на СКШУ «Кавказ» остановили танки «противника» двухкилометровым огненным валом

Инженерные подразделения Южного военного округа на полигоне Капустин Яр в рамках основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» создали с помощью взрыва огненный вал протяженностью 2 километра, чтобы сдержать танки наступающего условного противника. За действиями войск на полигоне наблюдает Президент РФ Владимир Путин.

В целях срыва подхода резервов противника подразделения инженерных войск взрывным способом устроили противотанковый ров и огненный вал протяженностью два километра.

Для ограничения маневра и нанесения поражения резервам условного противника военные инженеры залпом 122-миллиметровых реактивных снарядов установили дистанционное минное поле с использованием инженерных систем дистанционного минирования. Кроме того, для закрытия бреши на одном из флангов обороны подвижный отряд заграждения на шести гусеничных минных заградителях ГМЗ-3 установил минные поля.

Гусеничный минный заградитель ГМЗ-3 оснащен современной системой навигационной аппаратуры (инерциальной и спутниковой), которая обеспечивает непрерывную выработку курса кратчайшего пути в назначенный пункт от точки привязки, цифровое индексирование координат машины, координат узловых точек минного поля, координат каждой мины. Это позволяет производить фиксацию минного поля в момент минирования, вычерчивание контуров минного поля на топографической карте и одновременную передачу координат минного поля в центр боевого управления. Скорость минирования составляет 6-16 км/ч.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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