25.09.2020 (16:15)

Мотстрелки ЮВО применили групповое огнеметание из реактивных пехотных огнеметов РПО-ПДМ на полигоне Капустин Яр

В Астраханской области на полигоне Капустин Яр военнослужащие отдельного мотострелкового соединения Южного военного округа нанесли огневое поражение условному противнику, применив групповое огнеметание из реактивных пехотных огнеметов РПО-ПДМ.

Огнеметчики на переднем крае обороны уничтожили вновь выявленные цели противника на расстоянии до 800 метров.

Реактивные пехотные огнеметы РПО-ПДМ повышенной мощности и дальности предназначены для уничтожения в ближнем бою живой силы противника, расположенной в долговременных огневых и фортификационных сооружениях, легкобронированной технике, автомобилях, строениях, а при применении боеприпасов в дымовом и зажигательном снаряжении – для ослепления средств наблюдения противника и создания очагов пожаров.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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