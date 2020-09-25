25.09.2020 (16:03)

Вооруженные Силы РФ впервые применили огнеметную систему ТОС-2 на учениях «Кавказ-2020»

Российские военнослужащие впервые применили новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. За действиями войск на полигоне наблюдает Президент РФ Владимир Путин.

Новые системы уничтожили выдвигающиеся колонны бронетехники условного противника. Огнем неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении ТБС-М3, обладающих повышенными энергетическими характеристиками, выдвигающемуся противнику был нанесен значительный урон.

Кроме того, сводный огнеметный батальон Южного военного округа в составе девяти боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил мотопехотный батальон условного противника. Для уничтожения целей применялись неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

ТОС-2 «Тосочка» – наследница тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своего предшественника она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Она обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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