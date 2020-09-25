25.09.2020 (15:10)

Расчеты С-400 поразили высокоскоростные воздушные мишени на учениях «Кавказ»

Расчеты новейших зенитно-ракетных систем дальнего действия С-300В4, С-400 «Триумф» и зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» поразили новейшие высокоскоростные воздушные мишени, имитирующие оперативно-тактические ракеты и самолеты условного противника, в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр.

В целях обозначения массированного ракетного авиационного удара воздушного противника были применены высокоскоростные маневрирующие имитаторы воздушных целей «Саман», новейшие мишени самолетного типа из состава мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант», ракеты-мишени «У-95» и осветительные мины.

Для контроля за результатами огневого поражения на полигоне создана многоуровневая система объективного контроля, включающая беспилотные летательные аппараты, видеокамеры и контрольные группы.

Новейшая ракета ЗРС С-300В4 имеет гиперзвуковую скорость, что позволяет гарантированно уничтожать различные цели, в том числе крылатые и оперативно-тактические ракеты. ЗРС данного типа поражают все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения противника на дальностях до 400 километров, в том числе гиперзвуковые ракеты.

Зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» превосходит по своим боевым возможностям все мировые аналоги и способен обнаруживать и уничтожать тактические истребители и беспилотники на дальностях до 70 километров, а крылатые ракеты на минимальной высоте полета. Количество зенитных управляемых ракет на самоходной огневой установке ЗРК «Бук-М3» увеличено с четырех до шести, а на пусковой установке - с четырех до 12.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тысяч человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тысячи военных из Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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