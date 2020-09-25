25.09.2020 (15:46)

В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли ночные боевые стрельбы экипажей танков Т-72Б3 отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: 125-мм пушек, 7,62-мм пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и 12,7-мм пулеметов «Корд». В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили приборы ночного видения, установленные на танковые прицелы.

В стрельбах было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Занятия прошли под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

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