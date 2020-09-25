25.09.2020 (15:46)
В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток
В Нижегородской области на полигоне Мулино прошли ночные боевые стрельбы экипажей танков Т-72Б3 отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа.
Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: 125-мм пушек, 7,62-мм пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и 12,7-мм пулеметов «Корд». В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили приборы ночного видения, установленные на танковые прицелы.
В стрельбах было задействовано порядка 60 единиц вооружения, военной и специальной техники. Занятия прошли под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.
Новости по теме:
Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья готовы к началу осеннего призыва 2020 года граждан на военную службу
Подразделение связи гвардейской танковой армии ЗВО выполнили свыше 300 спецзадач в Нижегородской области
Подразделения дивизии ПВО Западного военного округа приступили к передислокации из Астраханской области
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с отделением огневой поддержки
Метки: