25.09.2020 (15:45)

Медики ВС РФ и Минобороны Армении задействовали вертолеты для эвакуации условно раненых в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Медики Южного военного округа и Минобороны Армении в рамках тактических боевых розыгрышей стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Алагяз задействовали десантно-штурмовые вертолеты Ми-8МТВ для эвакуации условно раненых военнослужащих с поля боя.

В ходе практического тактического розыгрыша медики отработали боевые задачи по розыску и эвакуации условно раненых с поля боя военнослужащих и оказали им медицинскую помощь. С использованием вертолетов армейской авиации двух стран медики организовали транспортировку в военные госпитали и лечебные учреждения России и Армении в городах Ереван и Гюмри.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении привлечено около 1,5 тыс. человек и задействовано до 300 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация двух стран.

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