25.09.2020 (15:15)

Дивизион ЗРК «Бук-М3» обеспечил прикрытие высадки морского десанта Каспийской флотилии в Дагестанев ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» Каспийской флотилии (КФл) в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» отразили удар условного противника с воздуха.

Дежурными расчетами ЗРК с помощью станции обнаружения был выявлен подлёт ракет условного противника в направлении пункта высадки основных сил морского десанта КФл на полигоне Зеленогорск в Республике Дагестан.

Дежурный расчет дивизиона ЗРК «Бук-М3», заступивший на боевое дежурство, взял на сопровождение «ракету» с воздуха и уничтожил цели до момента вхождения их в зону ответственности КФл. Также боевые расчеты зенитного ракетного комплекса выполнили задачи по смене позиционного района и целераспределению для последующего эффективного отражения ударов условного противника.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице