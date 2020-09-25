25.09.2020 (15:36)

Участвовавшие в учении «Славянское братство-2020» российские десантники готовятся к возвращению из Белоруссии в Россию

Сегодня на железнодорожной станции в городе Брест российские десантники из Ивановского соединения воздушно-десантных войск, принимавшие участие в совместном учении «Славянское братство-2020», приступили к погрузке военной техники и личного состава для убытия воинским эшелоном в пункт постоянной дислокации.

Батальонно-тактическая группа из Иваново самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России 23 сентября была переброшена с территории России в Белоруссию, где выполнила десантирование парашютным способом.

На полигоне Брестский состоялась торжественная церемония закрытия совместного учения, в ходе которой прозвучали государственные гимны стран-участниц совместного международного учения, а также были вручены награды и ценные подарки наиболее отличившимся военнослужащим. Десантники из батальонных тактических групп двух государств обменялись памятными сувенирами и пожали друг другу руки, поблагодарив за совместную работу.

В совместном учении «Славянское братство-2020», проходившем в период с 14 по 25 сентября на территории Республики Беларусь, принимали участие более 900 военнослужащих и было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники Псковского, Ивановского и Тульского гвардейских соединений Воздушно-десантных войск.

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