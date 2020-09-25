25.09.2020 (15:35)

Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья готовы к началу осеннего призыва 2020 года граждан на военную службу

Военные комиссариаты Москвы и Подмосковья на 100% готовы к приему призывников, который начнется с 1 октября 2020 года.

Подготовка к осеннему призыву проведена в полном объеме. Во всех военных комиссариатах развернуты посты барьерного контроля, организована работа дезинфекционных групп. Получено необходимое количество тест-систем для определение вирусных заболеваний. Также все военные комиссариаты и сборные пункты обеспеченны медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами для проведения призыва.

На сборных пунктах Москвы и Московской области военнослужащие подразделения РХБ защиты Западного военного округа проведут специальную обработку контрольно-пропускных пунктов, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовых, а также прилегающей территории. Всего будет обработано свыше 100 тыс. кв. метров.

В ходе призыва граждане, направляемые для прохождения военной службы по призыву, перед отправкой в войска будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета. Каждый военнослужащий в военном комиссариате получит армейский нессесер, который включает в себя дезинфицирующие средства для рук и ног.

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