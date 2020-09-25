25.09.2020 (15:00)

Расчеты ЗРС «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» ЮВО отбили ракетную атаку условного противника на командный пункт в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Военнослужащие зенитно-ракетного полка Южного военного округа (ЮВО) провели учение по защите командного пункта (КП) группировки войск от ракетных ударов противника в ходе проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне в Краснодарском крае.

В ходе мероприятия расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» выполнили учебно-боевые задачи по противовоздушной обороне указанного района. Электронные пуски ракет по целям отрабатывались как с отдельных оборудованных позиций, так и в составе колонн в движении с короткой остановкой.

Зенитчики отработали навыки по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведения техники из походного положения в боевое.

В ходе учения военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки при ведении разведки воздушной обстановки, отражении внезапных воздушных ударов условного противника, определении координат целей и их эффективного поражения в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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