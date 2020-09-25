25.09.2020 (14:44)

Подразделение связи гвардейской танковой армии ЗВО выполнили свыше 300 спецзадач в Нижегородской области

Военные связисты гвардейской танковой армии Западного военного округа выполнили свыше 300 специальных задач по передаче специальных сигналов оповещения и управления войсками в Нижегородской области.

Работы по управлению подразделениями проводились в рамках батальонно-тактического учения которое проходит на полигоне Мулино.

Связисты отработали создание единой системы устойчивого и беспрерывного управления действующими подразделениями в тактическом звене с помощью комплекса КРУС «Стрелец». Комплекс разведки и управления в ходе основного этапа учения позволил ускорить решение учебно-боевых задач по поиску целей, передачу информации и координат целей, а также наведения и корректировку огня по наиболее важным объектам условного противника из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения боевых машин пехоты БМП-2.

Кроме того, военнослужащие подразделений связи выполнили комплекс скрытного развертывания углубленных полевых пунктов управления, в том числе – в темное время суток с использованием светомаскировки, а также выполнили мероприятия по обеспечению живучести систем связи в условиях применения противником оружия массового поражения.

Учения проводятся под общим руководством командующего гвардейской танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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