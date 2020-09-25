25.09.2020 (13:55)

Подразделения дивизии ПВО Западного военного округа приступили к передислокации из Астраханской области

Подразделения Ржевского соединения ПВО Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в рамках заключительного этапа тактических учений с боевой стрельбой приступили к передислокации из государственного центра боевой подготовки и боевого применения зенитных ракетных войск (Астраханская область) в пункты постоянной дислокации.

Перебазирование дивизии пройдет в несколько этапов комбинированным способом. Сначала военнослужащие совершат переезд протяженностью более

50 км по пересеченной местности к месту погрузки военной техники на железнодорожный транспорт. Затем – марш на расстояние свыше 2000 км и передислокация на дежурные позиции в Воронежскую и Новгородскую области.

Ранее боевые расчеты соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО на территории государственного полигона Ашулук (Астраханская область) провели успешные боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям, имитирующих современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками: гиперзвуковые ракеты «Фаворит», высотные мишени «Стриж-М» и аэродинамические маловысотные ракето-мишени «Армавир-МВУ».

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