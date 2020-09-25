25.09.2020 (13:30)

БМПТ «Терминатор» оказали поддержку обороняющимся подразделениям коалиционной группировки войск в ходе основного этапа СКШУ «Кавказ-2020»

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» оказали поддержку обороняющимся подразделениям коалиционной группировки войск в ходе розыгрыша практический действий основного этапа стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр.

БМПТ «Терминатор» созданы на базе основного боевого танка и обладают его защищенностью и подвижностью.

В состав вооружения боевой машины поддержки танков входят четыре противотанковых ракетных комплекса «Атака», две 30 мм автоматических пушки, два автоматических гранатомета АГС-17Д и 7,62 мм пулемет.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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