25.09.2020 (14:20)

Летчики ЮВО и Минобороны Армении уничтожили колонну условного противника в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в горах Армении

В рамках тактических боевых розыгрышей стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» на полигоне «Алагяз» экипажи истребителей МиГ-29 Южного военного округа (ЮВО) и Су-30СМ Минобороны Армении уничтожили объекты и колонну военной техники условного противника.

В ходе практических действий летчики двух стран отработали сложные элементы летной подготовки – полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Выполнено около 50 электронных пусков неуправляемых ракет по бронетехнике и живой силе условного противника.

Летчики выполнили задачи в условиях применения условным противником средств радиолокационной борьбы, а также при возникновении внештатных ситуаций, отказе оборудования и аварийной посадке.

Кроме того, экипажи выполнили элементы сложного пилотажа в диапазоне высот от 1,5 до 3 тыс. метров на скорости от 300 до 800 км/час, в том числе боевые развороты, вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», петлю «Нестерова».

Розыгрыш практических боевых действий подразделений ЮВО и Вооруженных сил Армении проводится в период с 21 по 26 сентября с.г. под руководством командующего объединенной группировкой войск генерал-лейтенанта Тиграна Парваняна.

Особенностью СКШУ в этом году является его проведение в условиях строгого соблюдения противоэпидемических мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Все участники находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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