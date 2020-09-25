25.09.2020 (14:00)
Экипажи кораблей КФл выполнили задачи в условиях применения противником оружия массового поражения в ходе СКШУ «Кавказ-2020»
Экипажи малых ракетных кораблей Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг» Каспийской флотилии (КФл) успешно ликвидировали последствия применения условным противником оружия массового поражения (ОМП) в море в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».
Условный противник, используя радиоуправляемый дрон с подвешенной под ним капсулой с отравляющим химическим веществом, пытался совершить нападение на корабли КФл, находящиеся на рейде. Расчетами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат условного противника был уничтожен. Диверсию удалось предотвратить, однако отравляющее химическое облако вошло в зону действий корабельной группировки.
При обнаружении автоматическими газоанализаторами превышения содержания химических веществ в воздухе, экипажи были подняты по тревоге для проведения мероприятий по дезактивации зараженных участков.
По сигналу «Радиационная опасность» экипажи ликвидировали последствия применения противником ОМП путем специальной обработки корпуса и поверхностей кораблей дезактивационным средством. Для предотвращения непосредственного воздействия поражающих факторов на личный состав все боевые посты и командные пункты были загерметизированы.
Экипажи кораблей выполнили задачи с применением костюмов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.
К мероприятиям по РХБ защите было привлечено 100 процентов экипажей «Град Свияжск» и «Великий Устюг».