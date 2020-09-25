25.09.2020 (13:37)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с отделением огневой поддержки

В Нижегородской области на полигоне Мулино завершилось батальонно-тактическое учение с военнослужащими Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В рамках учения военнослужащие в двухстороннем порядке отработали действия в наступлении и обороне, на пересеченной местности и на полноразмерном макете условного населенного пункта. Главными задачами учений стало добиться слаженного взаимодействия подразделений в условиях приближенным к боевым и повысить навыки ведения боя танковых и мотострелковых подразделений. В учениях были задействованы танки Т-80У, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-82А.

Всего к БТУ было привлечено порядка 800 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской дивизии ЗВО.

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