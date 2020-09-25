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25.09.2020 (13:17)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с отделением огневой поддержки

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ во время занятия военнослужащие отделения огневой поддержки выполнили стрельбы из крупнокалиберных пулеметов по мишеням имитирующих живую силу, легкобронированную технику и низколетящие цели условного противника.

По замыслу занятия, за счет сосредоточенного огня отделения огневой поддержки, группе маневра необходимо было занять указанный рубеж и закрепиться на нем. Особое внимание при взаимодействии между группами уделялось выбору оптимального рубежа, с которого удобней прикрывать огнем группу маневра, не препятствуя ее продвижению.

В занятиях по отражению нападения условного противника приняло участие около 30 военнослужащих. Для максимального приближения ситуации к реальности в ходе занятий было использовано около 1500 имитационных средств.

Занятие с отделением огневой поддержки и группой маневра проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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