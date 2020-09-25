25.09.2020 (13:21)
Военные атташе 70 стран наблюдают за учениями на юге РФ
Иностранные военные атташе прибыли на полигон Капустин Яр, где будут наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020».
Наблюдать за основным этапом стратегических учений «Кавказ-2020» будут аккредитованные в России представители военно-дипломатического корпуса. Всего 117 военных атташе из 70 стран, из них - 19 стран НАТО.
Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран: Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана.
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