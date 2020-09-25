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25.09.2020 (13:15)

С военнослужащими ОГРВ в Приднестровье проведены занятия по специальной подготовке

В мотострелковом подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по программе специальной подготовки российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия, условные террористы захватили несколько заложников из числа местных жителей и совершили обстрел миротворческого поста из стрелкового оружия с целью создания коридора для беспрепятственного провоза в Зону безопасности боеприпасов, вооружения, а также проникновения незаконного вооруженного формирования.

Личный состав поста вызвал подкрепление, занял оборону и приступил к переговорам с условными террористами, тем самым обеспечив незаметное прибытие и занятие позиций подразделению усиления. После занятия позиций личный состав приступил к захвату условных террористов и освобождению заложников. Особое внимание в ходе занятия было уделено действиям военнослужащих при освобождении заложников.

К занятию было привлечено более 50 военнослужащих и задействовано 5 единиц военной техники. Для приближения занятия к реальным действиям было использовано около 3000 холостых боеприпасов и имитационных средств.

Подобные занятия проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Западный военный округ
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