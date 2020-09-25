25.09.2020 (13:10)

Военнослужащие ЗВО заложили капсулы с землей братских могил красноармейцев на месте мемориала в Карелии

В Республике Карелия (Пинкяранский район, вблизи села Южное Леметти) состоялась траурная церемония закладки военнослужащими Западного военного округа капсул с землёй, собранной в регионе на братских могилах советских солдат и мест ожесточённых боёв Великой Отечественной войны.

Рота почетного караула ЗВО заложила 18 капсул с землей в основание стел мемориала «Неизвестному солдату». В церемонии также приняли участие фронтовики, юнармейцы, местные жители и представители поисковых отрядов. Каждая капсула была накрыта гранитной красной звездой.

Сегодня в Карелии состоится торжественное открытие и освящение в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского и мемориального комплекса «Неизвестному солдату».

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