25.09.2020 (13:10)
Военнослужащие ЗВО заложили капсулы с землей братских могил красноармейцев на месте мемориала в Карелии
В Республике Карелия (Пинкяранский район, вблизи села Южное Леметти) состоялась траурная церемония закладки военнослужащими Западного военного округа капсул с землёй, собранной в регионе на братских могилах советских солдат и мест ожесточённых боёв Великой Отечественной войны.
Рота почетного караула ЗВО заложила 18 капсул с землей в основание стел мемориала «Неизвестному солдату». В церемонии также приняли участие фронтовики, юнармейцы, местные жители и представители поисковых отрядов. Каждая капсула была накрыта гранитной красной звездой.
Сегодня в Карелии состоится торжественное открытие и освящение в память о воинах, павших в боях за освобождение карельской земли в годы Великой Отечественной войны, мемориальной часовни во имя святого благоверного великого князя Александра Невского и мемориального комплекса «Неизвестному солдату».