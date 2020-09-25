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25.09.2020 (12:43)

В армейском корпусе Балтийского флота прошли стрельбы из стрелкового оружия и РПГ

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота выполнили стрельбы из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатомётов.

Стрельбы проходят в рамках контрольных занятий с военнослужащими. Офицеры и прапорщики соединений и воинских частей выполняли упражнения контрольных стрельб из пистолета Макарова. Военнослужащие по призыву и контракту, проходящие службу на должностях рядовых и сержантов, выполняли стрельбы из РПГ-7, автоматов и пулеметов Калашникова. Также мотострелки выполнили нормативы по метанию боевых гранат.

Кроме того, в ходе занятия по огневой подготовке с военнослужащими объединения проведена тренировка в однообразии прицеливания, выполнены нормативы по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, скрытому перемещению к огневому рубежу, заряжанию магазина учебными патронами.

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 500 военнослужащих.

Занятия по боевой подготовке продлятся в течение недели. За это время каждый военнослужащий объединения повысит свое мастерство по огневой подготовке. Около половины занятий пройдут в тёмное время суток.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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