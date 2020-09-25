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25.09.2020 (12:12)

МРК «Зеленый дол» Балтийского флота вернулся на Балтику из Белого моря

Малый ракетный корабль (МРК) Балтийского флота «Зелёный Дол» завершил межфлотский переход и прибыл в пункт постоянного базирования Балтийск.

Малый ракетный корабль «Зелёный дол» совершил межфлотский переход с Северного на Балтийский флот. По внутренним водным путям через Беломоро-Балтийский канал, Ладожское озеро, Неву, акватории Финского залива и Балтийского моря кораблем было пройдено более четырех тысяч морских миль.

В 20-х числах августа экипаж «Зеленого Дола» осуществил выход в морские полигоны Северного флота, где выполнил стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр» по береговой цели, расположенной на полигоне «Чижа». По результатам средств объективного контроля, высокоточная крылатая ракета успешно поразила береговую мишень.

После пополнения запасов и отдыха экипажа МРК «Зеленый Дол» приступит к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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