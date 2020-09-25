25.09.2020 (12:33)

Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ вместе с ПК «Энергия» начали подготовку специалистов для авиации

Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ совместно с Подмосковным колледжем «Энергия» получил лицензию на осуществление образовательной деятельности по трем специальностям – производство и обслуживание авиационной техники, техническое обслуживание авиационных двигателей и эксплуатация беспилотных авиационных систем. Об этом сообщил генеральный директор Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ Павел Ненастьев.

Он добавил, что на базе завода была сертифицирована и открыта базовая кафедра государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Подмосковный колледж «Энергия». На 2020-2021 учебный год набраны 90 абитуриентов, которые начали обучение в колледже по указанным специальностям. Теоретическая подготовка будет проходить на базе колледжа, а с третьего курса вся практическая часть подготовки развернется на базе завода МАРЗ.

Как отметил директор Подмосковного колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян, с 1991 года не было создано ни одного государственного учебного заведения, которое готовило бы специалистов для авиационной отрасли, однако сегодня настал момент, когда эти специалисты стали очень востребованы на рынке труда, причем по всем направлениям авиационной подготовки.

Об этом говорит и перечень поручений по итогам проверки исполнения поручений Президента по вопросам повышения транспортной доступности, развития малой авиации от 26 июля 2017 года. В результате рассмотрения поручений было проведено совещание Министерства образования и науки с Министерством транспорта и Росавиацией, по итогам которого было принято решение попробовать создать государственное учебное заведение для авиационной отрасли».

По его словам, в Московской области проработать вопрос подготовки специалистов данной отрасли было поручено Подмосковному колледжу «Энергия» как крупнейшему региональному игроку профессионального образования. Не случаен и выбор МАРЗ в качестве партнера.

«Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ хорош тем, что, с одной стороны, это небольшой завод, а с другой – это предприятие замкнутого цикла, где есть все направления, необходимые для подготовки авиационного специалиста. К тому же специалисты МАРЗ обладают высоким уровнем профессиональной подготовки, что позволило на базе завода открыть и сертифицировать базовую кафедру по эти трем специальностям», - заявил директор Подмосковного колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян.

Он уточнил, что открытие первых трех специальностей – только первый этап дорожной карты. В следующем 2021/2022 учебном году планируется открыть набор еще по двум направлениям. Это летная эксплуатация летательных аппаратов, другими словами – подготовка пилотов, а также техников по авиационному и радиоэлектронному оборудованию.

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