25.09.2020 (12:24)

Танкисты России и Абхазии в ходе СКШУ «Кавказ-2020» блокировали каналы снабжения террористов на побережье Абхазии

В рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» танкисты совместной группировки войск России и Республики Абхазии блокировали морские каналы снабжения незаконных вооруженных формирований (НВФ) международных террористических организаций.

Танковые экипажи России и Абхазии уничтожили цели, имитирующие надводные средства «противника», обеспечивающие доставку боеприпасов террористам.

Впервые на учении танкисты модернизированных танков Т-72Б3 применили тактический прием «танковый трезубец», который позволил экипажам боевых машин в кратчайшее время нанести максимальное огневое поражение надводным силам НВФ противника, находящегося в открытом море на удалении более 1 км. Уникальность примененного тактического приема заключается в незаметном и внезапном нанесении огневого поражения противнику из фортификационных укрытий и возможности быстрой смены огневых позиций по всей береговой линии фронта.

Одновременно с действиями военнослужащих танковых подразделений России и Абхазии на побережье силами совместной группировки мотострелковых, артиллерийских, ракетно- зенитных, специальных подразделений ПВО и Авиации в горах Абхазии отработаны задачи по блокированию наземных и воздушных каналов снабжения террористов, районов их действия с последующим уничтожением.

В СКШУ «Кавказ-2020» на территории Абхазии принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих разнородных сил двух стран и порядка 500 единиц различной военной техники, авиация 4 армии ВВС и ПВО ЮВО в составе вертолетов КА-52 «Аллигатор», МИ-8 и МИ-8АМТШ «Терминатор», зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300, танки Т-72Б3, новейшие БТР-82АМ, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси КамАЗа и др.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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