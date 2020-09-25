25.09.2020 (11:42)

Мотострелки ЮВО в Южной Осетии уничтожили условного противника применив «Сирийский вал» в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Мотострелки российской военной базы 58 армии Южного военного округа в Южной Осетии уничтожила незаконные вооруженные формирования применив «Сирийский вал» в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Дзарцеми».

В ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа перешла в наступление и разгромила группировку противника.

Мотострелки, используя новые огневые позиции для БМП, атаковали условного противника, прикрыв расчеты стрелков и пулеметчиков. В том числе был использован так называемый «Сирийский вал», который переломил ход боевых действий. В свою очередь танкисты заняли позиции по флангам и в ходе контрудара прорвали линию обороны противника, действуя тактикой танковых клиньев – охват и обход танками, продвигаясь вглубь обороны подразделений условного противника.

Подразделения резерва в горно-лесистой местности уничтожили заминированные автомобили, на которых террористы пытались прорваться из заблокированного района.

В розыгрыше практических действий войск принимало участие около 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено до 1,5 тыс. военнослужащих.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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