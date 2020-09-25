25.09.2020 (11:18)

Мотострелки ЦВО во время учения в Сибири уничтожили условного противника смешанными огневыми группами

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, в рамках тактического учения, проходящего на полигоне Юргинский, отработали задачи по уничтожению условного противника в составе смешанных огневых групп.

По замыслу учения, мобильные ударные группы в состав которых вошли мотострелки, разведчики, снайперы и расчеты БпЛА «Орлан-10» выдвинулись на штатной технике в район выполнения разведывательных и специальных задач. Разведчиками во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов была выявлена колонна военной техники условного противника, двигающаяся по лесной дороге в направлении военных объектов. Разведданные по средствам связи были оперативно переданы командирам мобильных групп. Зная точные координаты движения «противника», военнослужащие заминировали участок дороги и устроили засаду на маршруте движения. При приближении колонны военной техники мотострелки и разведчики произвели подрыв дорожного полотна и открыли шквальный огонь из автоматов АК-74 и гранатометов РПГ-7В. Отступающий противник из зоны поражения был уничтожен точной стрельбой снайперов из СВД.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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