25.09.2020 (10:55)

Подведены итоги второго этапа Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020»

Сегодня во Владивостоке завершился второй этап III Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020. На базе бассейна Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского выступили девять команд ведущих морских вузов страны по направлениям автономных (АНПА) и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА).

Конкурсные задания выполняли студенты и аспиранты из Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (ТОВВМУ), Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского, Севастопольского государственного университета, Института судостроения морской и арктической техники, Северного Арктического федерального университета имени М.В.Ломоносова (филиал в г. Северодвинске) (САФУ).

В номинации автономных необитаемых подводных аппаратов победу одержала команда ТОВВМУ с аппаратом АПР-2, второе место – МГУ им. адмирала Г.И.Невельского с аппаратом «MiddleAUV», третье место команда ДВФУ – с аппаратом «Пандора».

Среди телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов лучшие результаты показала команда МГУ им. адмирала Г.И.Невельского с аппаратом «Halcion», второе место завоевала команда САФУ с аппаратом «Полярник 3.0», бронза досталась команде ДВФУ, представившей аппарат «Сокол тысячелетия».

Отдельного кубка «Лучшее техническое решение» удостоена команда Северного Арктического федерального университета им. М.В.Ломоносова (филиал в г. Северодвинске) – за оригинальную конструкцию маркерного буя.

Торжественная церемония закрытия прошла под руководством руководителя Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олега Мартьянова.

Главный судья соревнований капитан первого ранга Павел Дробин, подводя итоги, отметил, что в представленных аппаратах реализованы интересные технические и технологические решениями, которые могут быть использованы в научных работах по разработке перспективных образцов морской техники.

Справочно:

Организатор соревнований – Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации.

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