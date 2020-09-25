25.09.2020 (10:19)

Юнармеец Савелий Дроздов стал участником кругосветного путешествия на учебном парусном судне «Паллада»

Юнармеец из Москвы Савелий Дроздов стал участником кругосветного путешествия на учебном парусном судне «Паллада». Экспедиция была посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Для того, чтобы попасть в кругосветку, пришлось пройти серьезный отбор. В каждом регионе определяли лучших для участия во Всероссийском слете юных моряков, который одновременно проводился в детских лагерях «Артек» и «Океан». Финальный этап включал в себя различные соревнования, в том числе прием текста флажным семафором, вязание морских узлов, шлюпочную гонку на веслах, конкурс строя и песни. По итогам для экспедиции отобрали 15 человек.

«На слете учитывались умения и навыки по морскому делу, физическая подготовка, творческие способности. Особое внимание уделялось общественной жизни. Савелий не только в школе, но и за ее пределами проявляет себя активным подростком. На том же слете он был в числе тех, кто готовился к Параду Победы в Севастополе. Ему выпала честь пройти в знаменной группе», - поделился координатор юнармейского отряда школы №630 Виктор Кроль.

Одним из эпизодов экспедиции была 200-мильная Антарктическая регата барков «Седов», «Крузенштерн» и фрегата «Паллада». Среди участников экспедиции, кроме курсантов учебных заведений Росрыболовства, в качестве палубных практикантов были и юнги Молодежной Морской Лиги. Самым младшим из них стал единственный представитель Москвы, учащийся морского кадетского класса школы № 630 имени дважды Героя Советского Союза Григория Кравченко, юнармеец, старшина 2-й статьи Савелий Дроздов.

Участники кругосветки находились в пути почти 4 месяца.

«Конечно, не обошлось без трудностей. Был момент, когда в Атлантике мы попали в шторм силой 7 баллов. Крен судна максимально достигал 51 градус. При такой сильной качке, к примеру, не готовят первых блюд, потому что они будут выплескиваться из котлов и тарелок. Но наши юнги молодцы, они справились со всеми испытаниями, зарекомендовав себя с самой лучшей стороны», - отметил руководитель практики юнг на 2 этапе кругосветной экспедиции Вячеслав Гоголь.

Юнги выполняли все обязанности палубных практикантов наравне с курсантами 3-го курса высших учебных заведений Владивостока, Находки, Петропавловска - Камчатского и Керчи. Несли все виды вахт - от вахты на руле до вахты в машинно-котельном отделении. Участвовали в парусных авралах и работах на мачтах и реях на любой высоте (высота фок - и грот мачты 51метр).

«Самый запоминающийся момент – один из моих первых парусных авралов, когда нам разрешили подняться на брамсель. Ты проходишь марсовую площадку, поднимаешься до брама, и понимаешь, что забрался довольно высоко. Шумит ветер, ты смотришь вниз, а под тобой примерно метров тридцать. Это было очень волнительно, непередаваемые эмоции. До этого мы прошли специальные учения по подъему на мачты, укатыванию парусов и курсы техники безопасности. С задачей справились, все сделали правильно», - поделился Савелий Дроздов.

Юные моряки были самыми активными участниками концертов 23 февраля, 8 марта и 9 мая. Стали даже лауреатами Всероссийского интернет –конкурса в честь Дня Победы с песней «Журавли». Савелий Дроздов завоевал титул абсолютного чемпиона по шахматам в турнире с учащимися 5 высших учебных заведений. Занял 2-е место в международном морском марафоне в честь 75-летия Победы в Южно-Китайском море (пробежал 16 километров по палубе при температуре +39 и влажности почти 100 процентов). А 9 мая на торжественном построении он пронес и поднял на мачте копию Знамени Победы.

«Не каждому человеку выпадает шанс стать участником кругосветной экспедиции. Юнармеец Савелий Дроздов своим примером доказал, что благодаря усердию, труду и огромному желанию все цели достижимы. Он увидел другие континенты и страны, испытал на себе силу природной стихии, познакомился с нелегкой службой моряков. Такие истории мотивируют, «зажигают» других людей заниматься спортом, творчеством, наукой, изучением языков и другими полезными для своего развития направлениями», - отметил начальник Главного штаба Юнармии, летчик-космонавт Роман Романенко.

Кстати, столь длительное плавание никак не отразилось на обучении Савелия. До отправки в экспедицию школа подготовила для него программу, которая позволила юноше изучать положенный материал даже вдали от дома. На «Палладе» всегда были предусмотрены часы для занятий по основным предметам. Юнармеец завершил девятый класс, имея в аттестате по всем предметам оценку «Отлично».

По итогам плавпрактики юнармеец Савелий Дроздов успешно сдал экзамены на «Вахтенного матроса» - первая рабочая специальность на судах гражданского флота. За добросовестность и усердие в выполнении обязанностей награжден медалью «Участник кругосветной экспедиции 2020» и благодарственным письмом капитана учебного парусного судна «Паллада» Николая Зорченко родителям и школе.

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