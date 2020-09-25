25.09.2020 (09:15)

Российские и иранские моряки провели совместное учение по поиску и спасению на море в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

В рамках проведения стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» отряд аварийно-спасательных судов Каспийской флотилии и корабли ВМС Исламской Республики Иран выполнили совместные действия по оказанию помощи надводному кораблю, условно получившему боевые повреждения, поиску и спасению находящегося в воде экипажа.

В учении приняли участие спасательное буксирное судно «СБ-738», рейдовые водолазные катера проекта 23040 «РВК-946» и «РВК-933», в качестве аварийного объекта выступил ракетный корабль ВМС Ирана «Пейкан».

По замыслу учений ракетный корабль «Пейкан» подвергся атаке воздушных сил условного противника. В результате чего произошло возгорание на палубе и во внутренних помещениях. Для оказания помощи к нему вышел отряд спасательных судов Каспийской флотилии.

Буксир «СБ-738» выполнил подход к аварийному кораблю произвел подачу воды из лафетных стволов на верхнюю палубу. На борт была высажена аварийно-спасательная группа, которая ликвидировала очаг возгорания.

Также в ходе учения спасатели отработали задачу по поиску и спасению личного состава с затонувшего корабля с оказанием первой медицинской помощи пострадавшим.

В завершении учения экипажи кораблей России и Ирана отработали элементы и порядок буксировки аварийного судна.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

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