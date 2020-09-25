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25.09.2020 (09:40)

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» реактивная артиллерия соединения ЮВО уничтожила бронетехнику условного противника под Волгоградом

Реактивная артиллерия мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) нанесла огневое поражение бронетехнике условного противника из более 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», уничтожив более 15 бронеобъектов в ходе розыгрыша практических действий войск (сил) стратегического командно-штабного учения СКШУ «Кавказ-2020» на полигоне «Прудбой» под Волгоградом.

По замыслу учения огневой удар по бронированным машинам и критически важным огневым средствам наступающего противника на дальности свыше 20 км нанесли дивизионы самоходной артиллерии РСЗО «Торнадо-Г».

В ходе выполнения задачи артиллерийские подразделения совершили огневой налет и залпами реактивных установок уничтожили сосредоточенным огнем бронетехнику противника на опорных пунктах.

При проведении огневого налета РСЗО «Торнадо-Г» за 20 секунд обрушили на условного врага около 500 ракет, не оставив ему и единого шанса на восстановление боеспособности.

Видеоконтроль точности нанесения огневого поражения выполняли подразделения беспилотных летательных аппаратов мотострелкового соединения ЮВО.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит под управлением начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Артиллерия , Учения
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