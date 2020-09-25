25.09.2020 (08:30)

Сборная команда Тихоокеанского флота стала победителем чемпионата Восточного военного округа по тактической армейской стрельбе

На полигоне Тихоокеанского флота (ТОФ) «Горностай» завершился чемпионат Восточного военного округа по тактической армейской стрельбе из штатного оружия, победителями которого стала сборная команда Тихоокеанского флота.

Второе и третье призовые места распределились между командами 36 объединения ВВО и сборной команды соединения специального назначения округа.

Всего в соревнованиях принимали участие 11 команд, представляющих соединения и части ТОФ, общевойсковые объединения округа и ВКС. Общее количество участников составило 109 человек.

Стрелки соревновались в четырех упражнениях. Два из них- «Штурм и удержание объекта в составе боевой двойки» и «Уход от преследования в составе боевой двойки», проводились с применением автомата и пистолета. Еще в одном испытании, получившем название «Укрытие», разрешалось использовать автоматическое оружие. А вот в упражнении «Только вперед и ни шагу назад» задачи решались с использованием пистолета.

В ходе чемпионата стрельба велась из автоматов Калашникова и пистолетов ПМ. Стрелковое мастерство участников оценивалось по трем основным составляющим: точность – поражение максимального количества мишеней, скорость – поражение максимального количества мишеней за кратчайшее время, безопасность – соблюдение мер безопасности при выполнении огневых упражнений.

Также, в рамках чемпионата Восточного военного округа по тактической армейской стрельбе на полигоне «Бамбурово» проводились соревнования снайперов, результаты которых были включены в общий зачет.

По результатам соревнований сформирована сборная команда ВВО, которая примет участие во Всероссийском чемпионате по тактической армейской стрельбе.

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