25.09.2020 (05:45)

На Сахалине продолжается строительство военного госпиталя

На Сахалине продолжается строительство военного госпиталя на 150 мест, предназначенного для оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи военнослужащим, членам их семей и гражданскому населению.

Комплекс будет состоять из трех корпусов: лечебно-диагностического, административного с поликлиникой и инфекционного отделения.

В первую очередь строители возводят четырехэтажный административно-поликлинический корпус с компьютерным томографом, ультразвуковыми диагностическими аппаратами, рентгеновским цифровым комплексом и другой современной медицинской техникой.

Инфекционной отделение будет самым большим и займёт два этажа, на которых разместят 30 палат, отделение реанимации, рентген-кабинет, а также санузлы с душевыми кабинами и отдельные выходы в прогулочный дворик.

На втором этапе военные строители возведут четырехэтажный лечебный корпус с основным палатным отделением. Кроме того, планируется строительство новой подъездной автодороги.

В госпитале будут свои собственные службы ремонта медтехники, аптека, хранилище для продуктов, столовые и даже свой клуб с библиотекой. Общая площадь всех зданий составит более 20 тысяч кв. метров, а территория застройки занимает 6 гектар.

На сегодняшний день уже залито более 7000 кубометров бетона и смонтировано 750 тонн арматуры. В две смены трудятся около 400 человек

и задействовано 38 единиц строительной техники.

В связи с сейсмоопасными условиями на Сахалине, проектировщики военно-строительного комплекса решили строить монолитные здания по новейшей технологии, которые смогут выдержать землетрясение до 10 баллов.

По словам специалистов, это первое подобное сооружение в островном регионе.

За последние 30 лет на Сахалине впервые ведется столь масштабное строительство социально-значимого объекта военной инфраструктуры.

Сдача в эксплуатацию запланирована на первый квартал 2022 года.

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