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25.09.2020 (07:45)

Военнослужащие кинологи мотострелкового соединения ВВО приступили к тренировкам караульных собак

Военнослужащие кинологи мотострелкового соединения ВВО, дислоцируемого в Забайкальском крае, приступили к тренировкам караульных собак по подготовке их к охране военных объектов.

Военнослужащие обучают своих «четвероногих друзей» выполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям при вторжении нарушителя на охраняемые объекты с одновременной выработкой навыков по охране хозяина.

Сейчас кинологи закрепляют навыки, дисциплинирующие собак, в том числе по исполнению служебных команд. В ходе тренировок также отрабатываются вопросы по задержанию и конвоированию нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми.

Караульные собаки будут использоваться как на стационарных постах охраны, так и в свободном карауле. В ночное время и при сложных погодных условиях, когда видимость ограничена, собака на расстоянии чувствует приближение человека и заранее предупредит об этом караульного.

После завершения курса подготовки и окончательного привыкания к вожатому собаки будут выставляться на сторожевые посты для охраны военных объектов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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