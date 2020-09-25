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25.09.2020 (07:15)

С минометными расчетами ВВО проведено учение на полигоне в Забайкалье

С минометными расчетами общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированными в Забайкальском крае, проведено тактическое учение.

На полигоне в Забайкальском крае военнослужащие отработали точность выполнения огневых задач и скоростной стрельбы из 120-мм минометов «Сани» и автоматов АК-74. Расчеты тренировались на время поражать мишени, расположенные на разных дистанциях от 800 до 1500 метров. Огневые тренировки проходили как в дневное, так и в ночное время.

Кроме этого, минометные расчеты выполнили нормативы по подготовке минометов к стрельбе, обнаружения целей и корректированию огня, а также выполнили скоростное преодоление маршрута протяженностью более 7 км с преодолением различных естественных и специально подготовленных препятствий.

Контроль за точностью поражения целей осуществлялся с помощь расчета БЛА «Орлан».

Всего в учениях принимало участие более 100 военнослужащих и около 20 единиц техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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