25.09.2020 (06:30)
Разминирование зданий провели военнослужащие инженерно- штурмового подразделения ВВО в рамках учения под Хабаровском
Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения Восточного военного округа провели разминирование зданий в рамках тактико-специального учения на полигоне под Хабаровском.
Расчистку подъездных путей для движения инженерно-штурмового подразделения от завалов осуществил экипаж модернизированной инженерной машины разграждения ИМР-3М.
В ходе мероприятия, военнослужащие отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы. Ответным огнём "противник" был уничтожен.
При инженерной разведке подходов к объектам и зданиям, была обнаружена группа «диверсантов» условного противника, по которым был открыт прицельный огонь из пулемета ПКТ калибром 7,62 мм, установленного на бронетранспортере и из всех видов огнестрельного оружия. Штурмовое подразделение осуществило захват здания и обезвреживание взрывных устройств установленных на разных этажах.
Найденные взрывные устройства, установленные на «неизвлечение», были уничтожены на месте при помощи накладных зарядов из тротиловых шашек.