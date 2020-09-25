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25.09.2020 (06:30)

Разминирование зданий провели военнослужащие инженерно- штурмового подразделения ВВО в рамках учения под Хабаровском

Военнослужащие инженерно-штурмового подразделения Восточного военного округа провели разминирование зданий в рамках тактико-специального учения на полигоне под Хабаровском.

Расчистку подъездных путей для движения инженерно-штурмового подразделения от завалов  осуществил экипаж модернизированной инженерной машины разграждения ИМР-3М.

В ходе мероприятия,  военнослужащие отразили нападение  условной диверсионно-разведывательной группы. Ответным огнём "противник" был уничтожен.

При инженерной разведке  подходов к объектам и зданиям, была обнаружена группа «диверсантов»  условного противника, по которым был открыт прицельный огонь из пулемета ПКТ калибром 7,62 мм, установленного на бронетранспортере и из всех видов огнестрельного оружия. Штурмовое подразделение осуществило захват здания и обезвреживание взрывных устройств установленных на разных этажах.

Найденные взрывные устройства, установленные на «неизвлечение», были уничтожены на месте при помощи накладных зарядов из тротиловых шашек.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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