25.09.2020 (06:45)

Танкисты ЦВО отразили ночную атаку «противника» на учении под Оренбургом

Танковые подразделения Центрального военного округа отразили ночную атаку условного противника в ходе тактического учения на Тоцком полигоне в Оренбургской области.

По замыслу практических действий «противник» при поддержке тяжелой бронетехники и минометов, используя темное время суток и фактор внезапности, намеревался прорвать оборону. Ночное наступление противника было зафиксировано с помощью беспилотных летательных аппаратов. Экипажи танков Т-72 последней модификации Б3, используя многоканальные тепловизоры «Сосна-У», обнаруживали цели на дальностях до 3 километров и уничтожали их из 125-миллиметровых орудий. Действия танкистов поддерживали самоходные гаубицы «Мста-С», которые подсвечивали поле боя осветительными снарядами и поражали огневые точки «противника» осколочно-фугасными снарядами.

За розыгрышем тактического эпизода наблюдал командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, который находится с инспекцией в воинских частях и соединениях 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в Тоцком гарнизоне. Он дал высокую оценку действиям подразделений на поле боя в ночное время.

В учении приняли участие более 900 военнослужащих и свыше 90 единиц техники.

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