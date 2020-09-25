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25.09.2020 (05:15)

Специалисты РЭБ и РХБЗ Амурского объединения ВВО «спрятали» командные пункты от современных средств нападения

Специалисты войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) общевойсковой армии Восточного военного округа провели в Еврейской автономной области комплексное специальное учение по маскировке командных пунктов и других важных объектов.

Подразделения аэрозольного противодействия и расчеты станций РЭБ развернули на местности систему маскировочных и защитных постов.  Специалистами РХБЗ были произведены необходимые расчеты погодных условий, в соответствии с которыми была поставлена аэрозольная завеса необходимой плотности и размеров.

В свою очередь расчеты РЭБ установили невидимый защитный радиоэлектронный «купол», характеристики которого позволили нейтрализовать разведывательные БЛА и другие современные средства нападения, использующие для наведения радиочастоты и спутниковую навигацию.

Проведенный комплекс мер позволил максимально скрыть важные военные объекты от воздушного нападения и разведки.

Учение проводилось в рамках полевого выхода войск РХБЗ и РЭБ. В нем было задействовано более 1000 военнослужащих и около 200 специальных машин, в частности современных машин аэрозольного противодействия ТДА-2К и станций комплекса РЭБ «Борисоглебск-2» недавно поступивших в объединение.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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