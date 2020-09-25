25.09.2020 (05:30)

Разведчики Амурского объединения ВВО провели серию учений с использованием новых бронеавтомобилей «Тигр-М»

Разведчики общевойсковой армии Восточного военного округа провели ряд тактико-специальных учений на полигоне в Амурской области. Особенностью учений стало освоение, поступивших несколько месяцев назад современных бронеавтомобилей-вездеходов «Тигр-М».

По замыслу учений разведывательные группы забрасывались в тыл, совершали налеты и засады с целью захвата важных документов и офицеров условного противника, ознакомленных с секретными сведениями. В полной мере возможности современной техники позволила проверить длительная дождливая погода, переувлажненный грунт и лесисто-болотистая местность полигона «Трехречье».

В одной из операций разведчики добыли графические документы и захватили «языка». Так, группа спецназа на автомобиле «Тигр» устроила налет на проезжающую без должной охраны машину, перевозившую выше названные документы. После захвата спецназа группа ушла от организованной погони и доставила добытые сведения своему командованию.

Все учения разведчиков проводились в рамках двусторонних тактических учений с подразделениями и соединениями общевойсковой армии. Учебно-боевая работа основывалась на внезапности нападений и исключала осведомление противоборствующей стороны о готовящемся нападении. Всего в проведении полевого выхода разведывательных подразделений участвовало около 600 военнослужащих.

Справочно: Бронеавтомобиль «Тигр-М» предназначен для ведения разведки, сопровождения и охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки войск. Он имеет пятый класс баллистической защиты. На машине установлены пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора. Предусмотрено размещение боекомплекта, средств связи и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств.

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