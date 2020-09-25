25.09.2020 (02:00)

На Тихоокеанском флоте почтили память Героя Российской Федерации матроса Алдара Цыденжапова

В пункте базирования Тихоокеанского флота в Фокино прошли памятные мероприятия в честь 10-й годовщины со дня подвига Героя России матроса Алдара Цыденжапова.

У памятника Алдару Цыденжапову, установленного на берегу бухты Абрек залива Стрелок, состоялось общее построение экипажей эскадренного миноносца «Быстрый» и тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Лазарев». Знаменная группа эсминца торжественно внесла Государственный флаг Российской Федерации и Военно-Морского флаг.

Почтить память героя прибыл заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, глава администрации города Фокино капитан 1 ранга запаса Александр Баранов, представители Фокинского городского отделения комитета ветеранов Вооруженных Сил, представители общественных организаций, юнармейцы.

Выступая на траурном митинге контр-адмирал Анатолий Зелинский напомнил, что подвиг, который совершил Алдар, занял не более 10 секунд, но их хватило для того, чтобы спасти боевой корабль и сотни человеческих жизней. «Алдар Цыденжапов стал первым матросом - Героем Российской Федерации, именем которого назван новейший боевой корабль российского флота. Корвет уже проходит заводские ходовые испытания во Владивостоке и в декабре на нем будет поднят Андреевский флаг» - отметил заместитель командующего Тихоокеанским флотом.

Автор и исполнитель Антон Ровин спел для участников памятных торжеств свою песню, которую он посвятил подвигу Алдара Цыденжапа.

В завершении торжественной церемонии военнослужащие, ветераны флота, и юнармейцы возложили венки и цветы к подножию памятника. В память о герое был произведён троекратный оружейный салют.

24 сентября 2010 года, в машинном отделении эсминца «Быстрый» вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. Матрос Алдар Цыденжапов, несший дежурство в качестве машиниста котельной команды, перекрыл утечку топлива. В течении девяти секунд он находился в центре пожара и получил сильнейшие ожоги. Умелые действия Алдара и его сослуживцев позволили отключить энергоустановку корабля и спасти его от гибели.

Указом Президента России от 16 ноября 2010 года Алдару Баторовичу Цыденжапову присвоено звание Героя Российской Федераци посмертно.

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